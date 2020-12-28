Остались считанные дни до главного праздника страны — Нового года.Синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева рассказала «КП-Саратов», что ждет жителей области в эти дни.Ближайшие две ночи будет 12-17 градусов мороза, днем — 5-10 градусов ниже нуля.Слабый восточный ветер будет дуть 29 декабря, а с 30 по 2 уже юго-восточный, его порывы достигнут 6-11 м/с.Также завтра ожидается и туман с видимостью 500 и менее метров, изморозь.В главную праздничную ночь ожидается -7…-12 градусов, в Левобережье до 17, а днем 4–9 градуса мороза, на северо-востоке региона до -12 с небольшим снегом.В Саратове 29 и 30 числа днем прогнозируется 7–9 градусов мороза, ночью 12–14 градусов ниже нуля, завтра — туман. Днем 31 числа будет -4…-6 градусов, ночью -8…-10, такая же погода сохранится 1 и 2 января.Временами ожидается небольшой снег.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.