Несколько часов в Саратове стоят троллейбусы нескольких маршрутов.Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, ЧП случилось из-за обрыва контактной сети примерно в шесть вечера.Предположительно, большегруз зацепил провода и повредил их. При этом грузовик скрылся с места происшествия. Это произошло неподалеку от района ВСО, у остановки «Горбольница №9».Встали троллейбусы маршрутов №5а, 7 и 11. Причем, те, что следуют по улице Буровая — №№5а и 11 — удалось запустить, а «семерки» стоят до сих пор.Ремонтная бригада «Саратовгрэлектротранса» растаскивает стоящие троллейбусы на буксире.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.