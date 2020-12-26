Сегодня, 26 декабря, в Саратове на площади Кирова установили новые арт-объекты. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев в своем аккаунте в соцсети Instagram.Возле цирка появился пятиметровый самовар, а в сквере братьев Никитиных — снеговик с санями.А еще появился домик Деда Мороза с дополненнои реальностью. Если скачать приложение и навести на окна избы, то вы увидите сказочного волшебника.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.