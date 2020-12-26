Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обсудил на еженедельном совещании с руководителями медучреждений вопрос обеспечения лекарствами местных жителей.Минэкономразвития региона сообщает, что поставки медикаментов стабильно идут в аптеки.Мониторинг свыше 300 пунктов показал, что амоксициллин, азитромицин, интерферон и умифеновир имеются в наличии, Цефтриаксона — 17 тысяч упаковок.Запасы в розницу пополняются не более, чем за пять дней.Главы администраций несут личную ответственность за это, объемы поставок медикаментов в муниципалитеты будут корректироваться по потребностям.Также продолжаются выездные проверки в аптеки на предмет превышения розничных цен от закупочных. Специалисты комитета госрегулирования тарифов совместно с представителями прокуратуры работали в Татищевском и Базарно-Карабулакском районах. Отдельно проверяются сообщения жителей, поступившие в надзорные органы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.