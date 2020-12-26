Сегодня, 26 декабря, в 10:10 на улице Азина в Саратове произошло смертельное ДТП.Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, напротив дома №25 на этой улице водитель Renault Duster насмерть сбил 83-летнего мужчину.От полученных травм гражданин скончался на месте, обстоятельства выясняются.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.