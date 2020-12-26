В Саратове 14 декабря примерно в 21:15 напротив дома №11 на Усть-Курдюмской улице водитель Kia Rio сбил женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.Отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области просит откликнуться очевидцев аварии.Всю имеющуюся информацию можно сообщить по телефонам 8(8452) 99-46-88 и 89272260249 или по адресу: Саратов, улица Чернышевского 88, кабинет 804.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.