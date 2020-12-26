В Саратовской области на утро 26 декабря стало известно о 277 случаях коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.Большая часть заражений приходится на Саратов — 105, Энгельсский район — 33, Балаковский — 21.Пневмонией заражены 110 пациентов, с признаками ОРВИ и коронавирусом — 129 человек, бессимптомно протекает болезнь у 38.Среди них 94 человека старше 60 лет, 11 не исполнилось и 14 лет.Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 33,968 тысячи человек, выздоровели 29,043 тысячи, за сутки 188.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.