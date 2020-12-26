Полиция Заводского района раскрыла кражу у 23-летней жительницы Саратова.Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 24 декабря с 3:30 до 7:00 неизвестный выпил с ней спиртное и украл телефон Tecno kd6 spark 5 air, планшет Samasung Galaxy Tad 2.Сумма ущерба составила свыше 10 тыс. рублей.Предполагаемого преступника задержали, им оказался 18-летний учащийся колледжа. Он признался, что сдал чужое имущество в скупку, у него изъяли залоговый билет.На парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.