С вчерашнего дня, 25 декабря, саратовские дети могут встретиться с Дедом Морозом на Волжской улице.Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сказочный персонаж со своими двумя помощниками ждет ребят в трамвае «Семен».Пообщаться можно с соблюдением всех ограничений по коронавирусу — находясь снаружи объекта.А еще оставить письмо со своими пожеланиями в ящике, который стоит рядом с трамваем.Горожане остались в восторге от этой акции и обрадовались, что детей не оставляют без внимания.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.