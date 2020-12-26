Вчера, 25 декабря, в Энгельсе горел трехэтажный жилой дом в Летном городке, 25.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, полыхал чердак на площади 25 кв.м.В результате возгорания эвакуировали 15 человек, пострадавших нет.На месте работали два пожарных расчета, пламя ликвидировали к 20:10.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.