В поселке Солнечный-2 в Саратове начала работу новая поликлиника.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, она рассчитана на 500 посещений в смену и будет обслуживать порядка 28 тыс. жителей микрорайона.Поликлиника оснащена современным оборудованием для диагностики и лечения – МРТ, компьютерный томограф, флюорограф, маммограф, УЗИ, ЛФК, новая клинико-биохимическая лаборатория.С инициативой построить поликлинику выступил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Учреждение было построено в течение 2020 года в рамках нацпроекта Президента РФ «Жилье и городская среда».ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.