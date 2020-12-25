В Саратове появилась необычная ледяная инсталляция.Как рассказал «КП-Саратов» очевидец, «скульптура» возникла сама собой на улице Ламповая, во дворе дома №4.Причиной стала капающая из трубы вода.- Иногда и строить ничего не надо, достаточно, чтобы с трубы немного капало — фигура готова. Только неизвестно, что будет с этой трубой, когда грянут морозы 20 градусов. Наверняка жители останутся с ФИГУрой, — предположил горожанин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.