В ЗАТО Светлый Саратовской области выберут главу.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований, решение об объявлении конкурса было принято на заседании собрания местных депутатов.Конкурс состоится 21 января 2021 года. Будут определены кандидаты, один из которых впоследствии станет главой ЗАТО Светлый.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.