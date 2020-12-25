Начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной провел прямую телефонную линию с гражданами.Как сообщили «КП-Саратов» в полиции города, за 1,5 часа ему поступило более 10 вопросов.Жители Ленинского района, в частности, сообщили о магазине на проспекте 50 лет Октября, 85«г». Там незаконно торгуют алкоголем. Сотрудники полиции проверили адрес и убедились в этом.Примечательно, что владельцы магазина уже привлекались к ответственности за аналогичное нарушение. Общая сумма штрафов составила 290 тыс. рублейБолее того, этому же собственнику принадлежит еще и магазин на 1-м Топольчанском проезде, 7. Его также неоднократно штрафовали на общую сумму 50 тыс. рублей.Информация о незаконной торговле будет направлена в министерство экономического развития и федеральную службу по регулированию алкогольного рынкаУправление МВД России по городу Саратову призывает сообщать обо всех фактах незаконной продажи спиртосодержащего товара в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного «102»).ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.