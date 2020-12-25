Саратовский театр «Теремок» показал после церемонии торжественного открытия спектакль «Клочки по закоулочкам».Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», пока дети смотрели представление, чиновники провели онлайн-совещание с представителями районов области, которые получили оснащение по национальному проекту «Культура».Напомним, на открытие «Теремка» приехал первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, губернатор Валерий Радаев, министр культуры области Татьяна Гаранина.- За четыре года мы отремонтировали 100 клубов по Саратовской области, — отметила Татьяна Гаранина.Во время совещания был заслушан доклад о жизни Дома культуры в селе Николаевка Иванетеевского района. Теперь в новом светлом здании занимаются 10 творческих объединений. Директор Валентина Жукова надеется, что после обновления к ним будут ходить больше людей.Также связались с Озинками, где в этом году модернизировали кинозал.В ходе совещания было отмечено, что по модернизации кинозалов Саратовская область занимает второе по РФ, уступая лишь Башкортостану. Всего в области 36 модернизированных кинозалов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.