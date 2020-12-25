В Саратове обнаружены фальшивые деньги.Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, фальшивку в пять тыс. рублей увидела сотрудница банка, когда ей поступили на пересчет купюры для обмена на иностранную валюту.Оказалось, что сфальсифицирована купюра номиналом пять тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело.Полиция напоминает о бдительности. Предприятия, которые принимают наличные средства от населения, должны использовать приборы, позволяющие распознать фальшивку, а также рекомендуется установить камеры наблюдения в кассовой зоне и прилегающей территории.Если гражданин расплатился фальшивкой, то следует немедленно вызвать полицию. Главное — ни в коем случае нельзя пытаться вновь сбыть подделку, это грозит сроком до восьми лет и штрафом до миллиона рублей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.