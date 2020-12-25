В городе Красный Кут Саратовской области ограничили подачу тепла в детские сады.Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, была начата проверка.Оказалось, что администрация района задолжала за коммунальные ресурсы поставщику — ООО «ТеплоСистема». Из-за этого компания не только снизила температуру теплоресурса, но и частично ограничила его подачу в детсады.Более того, компания сообщила, что намерена вовсе прекратить отапливать детсады.- Действия общества подвергают опасности жизнь и здоровья детей дошкольного возраста, — к такому выводу пришла прокуратура.Сейчас представители надзорного ведомства выехали на место, чтобы вмешаться в ситуацию.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.