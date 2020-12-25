В Балашове Саратовской области будут судить двух несовершеннолетних.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 14 и 16-летнего юношей обвиняют в кражах. Старший из них уже был судим.По версии следствия, в июле, когда ему еще было 15 лет, он украл перфоратор из дома на улице Ленина, электропилу из дома на улице Горхова, банковскую карту своей подруги во время прогулки, телефон у одного из отдыхающих на пляже, велосипед из подъезда дома на улице Гагарина, телефон у своего знакомого, будучи у него в гостя, а также телефон своего отчима, с мобильного банка которого позже похитил 2,3 тыс. рублей. Из павильона «Шаурма» на улице Маркса он похитил продукты на тысячу рублей, а через несколько дней он украл оттуда такую же сумму наличными и прихватил напитки.Со своим 14-летним приятелем он похитил инструменты из багажника автомобиля ВАЗ-2107 на улице Ленина.Свою вину подростки признали и вернули часть добычи. Старший отправлен под арест, а младший обязан явиться к следователям. Дело направлено в суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.