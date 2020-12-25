В Балашовском районе Саратовской области вчера утром, 24 декабря, случилась авария.- В 08:20 на 560-м км трассы Р-22 66-летний водитель Honda врезался в стоящий 3010GD. За рулем грузовика был 40-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.В ДТП пострадал водитель иномарки и 43-летняя пассажирка. Их госпитализировали.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.