В Ленинском районе Саратова вчера, 24 декабря, случилось ДТП на улице Панфилова.- В 17:30 напротив дома №1 42-летний водитель «Лады Гранта» врезался в Hyundai Getz, который вела 31-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.В аварии пострадала 71-летняя пассажирка отечественного авто. Ее госпитализировали.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.