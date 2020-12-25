Трое жителей Пугачева Саратовской области получили сроки за многочисленные преступления.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 22-летнего и двух 24-летних парней признали в разной степени виновными в попытке сбыта наркотиков, покушение на дачу взятки.Один из старших парней в тот момент уже отбывал наказание в колонии №4 за кражу и убийство. Он предложил инспектору принести ему телефон за вознаграждение. Тот согласился, получил аппарат и SIM-карту от его знакомого, но в то же время сообщил о готовящемся преступлении. Поэтому передача взятки инспектору проходила под контролем.Тот же осужденный снова попытался получить запрещенные предметы в колонию. Он попросил знакомого из Пугачева доставить ему наркотики. Тот купил 39,92 грамма и передал их еще одному приятелю, чтобы тот перебросил сверток через стену учреждения. Но и на этот раз попытка не удалась — посылку обнаружили сотрудники ИК.Заключенный не сдавался и попробовал получить наркотик через инспектора. Его друг купил вещество и отдал его сотруднику колонии. Но и на этот раз сделка проходила под контролем правоохранителей.Свою вину молодые люди признали.Теперь заключенный проведет в колонии еще 12,5 лет — его наказание было приплюсовано к ранее полученному сроку. Один из его приятелей осужден на четыре года, второй — на три года и два месяца.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.