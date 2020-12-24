В Балакове Саратовской области сегодня днем, 24 декабря, полностью сгорел пассажирский автобус.- Сигнал о пожаре на шоссе Энергетиков, 2 поступил в 12:32. На стоянке горел Mercedes. Людей внутри не было, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.Автобус 2004 года выпуска принадлежит частной компании, занимающейся перевозками.Два пожарных расчета за полчаса потушили огонь, который разошелся на 30 кв. м. Никто не пострадал.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.