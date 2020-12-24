Завтра, 25 декабря, в Саратове с 5:00 до полуночи отключат воду в десятках домов Заводского района Саратова.Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».В зону ограничения попали улицы: 1-ая Пионерская, 21/25,28а,30а,36/44, 2-я Пионерская, 30\\\\36, Ново-Астраханское шоссе, 41,41А,45,47,55, Огородная, 36\\\\42, Пролетарская, 8, 3-я Нагорная\\\\Ново-Астраханская, 16А, 4-я Нагорная, 8, Ново-Астраханская 14, 16/20,22/26,28,30,37/43,37/43А,37А,43,45,45/53,47,49,51,61/67, 61/67А.А также частные дома на 1-й, 2-й, 4-й Нагорной улицах и проездах, 1-1 и 2-й Пионерской, 5-м Нагорном проезде, 8-м Артельном проезде, Ново-Астраханской, Пролетарской. Улицы ограничены 8-м Артельным проездом, Ново-Астраханским шоссе, 5-м Нагорным проездом, 2-й Пионерской улицей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.