В Саратовской области у 500 молодых мам диагностирван коронавирус.- У пациенток акушеро-гинекологического профиля в общей сложности выявлено 500 случаев коронавируса, в том числе у 370 беременных и у 130 родительниц. Сейчас беременных в отделениях реанимации и интенсивной терапии с подтвержденным коронавирусом нет – заявил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.По его данным, в регионе у детей зафиксировано 2051 случай коронавируса, 113 - у детей до года. Всего госпитализировали из них менее 18%, остальные лечились на дому.На утро 24 декабря госпитализированы 34 ребенка, из них только двое с подтвержденным COVID-19. Есть один ребенок в тяжелом состоянии, с двусторонней пневмонией, он из района уже перевезен в Саратов, почти 10 дней находится в областной детской клинической больнице, остальные госпитализированные дети в состоянии средней тяжести или удовлетворительном состоянии, - сказал Шувалов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.