В Саратовской области сегодня, 24 декабря, из-за коронавируса не работают пять школ.Как сообщила на брифинге в Минздраве замминистра образования области Ирина Чинаева, также на дистанционное обучение перевели 71 класс в 43 школах.Среди учебных заведений среднего профессионального заведения закрылись лицеи в Дергачевском и Питерском районах.Кроме того, 14 групп в 14 детсадах региона ушли на самоизоляцию.Замруководителя Роспотребнадзора области Надежда Матвеева призвала родителей ограничить контакты людей, чтобы они не ездили на общественном транспорте. Оптимальным вариантом общения будет небольшая компания на открытом воздухе.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.