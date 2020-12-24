Пассажир автомобиля ВАЗ-2107, который вчера, 23 декабря, врезался в Mercedes в Балакове, умер.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области, 44-летний водитель «семерки» выехал на встречную полосу на улице Транспортная и столкнулся с Mercedes Benz.Шофер отечественной легковушки погиб на месте, а его 35-летнего пассажира госпитализировали, но он позднее скончался в больнице.Водителю Mercedes — 28-летнему мужчине — врачи оказали помощь и отпустили.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.