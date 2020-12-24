В Саратовской области на 24 декабря количество зараженных коронавирусом составляет 33 416. Из них женщин — 20 517.Такие данные привели на брифинге в региональном Минздраве.- Всего сейчас в коронавирусных госпиталях 3 601 человек, из них 2,6 тыс. — с коронавирусом, а также 3 408 — с пневмонией. На кислородной поддержке 1 009 пациентов, 203 — на ИВЛ, 156 — на масочной ИВЛ, — сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.В регионе продолжается вакцинация. От коронавируса уже привили 1 549 человек и будут еще в новогодние праздники.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.