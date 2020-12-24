В Саратовской области за прошедшие сутки скончались еще человек от коронавируса.Теперь количество смертей в регионе от COVID-19 составляет 376.Как сообщили «КП-Саратов» в областном Минздраве, за сутки умерли трое женщин и трое мужчин от 60 до 72 лет:- женщина 63 лет, получавшая ранее комбинированное лечение по поводу онкологического заболевания, при поступлении в стационар имела поражение легочной ткани в объеме 92%,мужчина 65 лет, страдавший сахарным диабетом с осложнениями, мочекаменной болезнью,мужчина 70 лет с артериальной гипертензией,женщина 72 лет с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью,мужчина 60 лет, имеющий сопутствующую патологию – хроническую ишемию головного мозга, последствия перенесенного инфаркта мозга,женщина 71 года с артериальной гипертензией, атеросклеротической болезнью сердца и мочекаменной болезнью.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.