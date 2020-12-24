Саратовские приставы арестовали иномарку местной жительницы за долги после ДТП.- Женщина стала виновницей аварии. Так как полиса ОСАГО у нее не было, потерпевшая сторона обратилась в суд. Там гражданку обязали выплатить 350 тыс. рублей ущерба и расходов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.На гражданку возбудили исполнительное производство, но долг она не выплачивала. Тогда приставы арестовали ее автомобиль Skoda Rapid.Если женщина не отдаст деньги, то машину продадут в счет погашения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.