Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал на сегодняшнем заседании о выплатах врачам, которые работают с коронавирусными пациентами.Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина медики должны получить двойную оплату за работу в новогодние праздники.Личную ответственность за получение поддержки будут нести главврачи учреждений. После хотя бы одной жалобы будет следовать проверка с оргвыводами.Роман Бусаргин отметил, что 2021 год будет тяжелым, но он уверен, что совместными усилиями можно преодолеть трудности.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.