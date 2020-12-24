Сегодня, 24 декабря, шесть человек и две единицы техники выехали тушить трактор в селе Кочумбетово Петровского района.Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неправильной эксплуатации электронагревательных приборов.Возгорание на площади 12 кв. м ликвидировали.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.