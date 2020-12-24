Исследователи одной из площадок для поиска работы выяснили, сколько жителей Саратовской области готовы сделать прививку от коронавируса.В основном выступают за иммунизацию люди в возрасте от 35 до 44 лет, среди них большая доля женщин — 34%.Равная доля тех, кто выбрал бы отечественную или зарубежную вакцину — по 12% респондентов.Готовы сделать прививку до окончания испытаний 5% работников региона, 69% — нет. Среди них по 17% производственников и рабочего персонала.Не хотят вкалывать себе препарат, даже прошедший все испытания, 38% работников региона.Желание сделать прививку ради того, чтобы безопасно ходить на работу, есть у 23% респондентов, 64% для такого не готовы вакцинироваться.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.