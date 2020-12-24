В Саратовской области утром 24 декабря стало известно о 273 случаях заражения коронавирусом. Это очередной рекорд, предыдущий был 270.Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, большинство из них больны пневмонией — 158 человек, и ОРВИ — 106 человек.Среди новых зараженных 15 детей и 117 человек старше 60 лет.Выздоровели за сутки 168 человек.Всего с начала пандемии в регионе оказались заражены 33 416 человек, а сумели победить болезнь — 28 658.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.