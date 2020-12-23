Прокуратура Воскресенского района провела проверку после обращений жителей Елшанки о мешающем попасть к воде заборе.Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, выяснилось, что конструкция установлена на участке турбазы «Алымов» у среза воды.Возбуждено дело об административном правонарушении, нарушитель получил предупреждение и представление.После этого ограждение демонтировали.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.