С завтрашнего утра, 24 декабря, в центре Саратова закроют проезд для автомобилей.- Для ремонтно-профилактических работ на теплосети с 08:00 будет ограничено движение по Яблочкова, 5, Горького, 30а и на перекрестке улиц Дзержинского и Горького, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс».Проезд обещают открыть 2 января 2021 года.Энергетики отмечают, что жителей от отопления и горячей воды отключать не будут.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.