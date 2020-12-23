В Заводском районе Саратова мошенники обманули 46-летнюю женщину.- Она оставила в интернете заявку на получение займа. Вскоре с ней связался представитель банка, чтобы рассказать об одобрении кредита с низкой процентной ставкой. Финансовая организация якобы находится в другом регионе, поэтому мошенник сказал женщине перевести деньги для страховки и доставки документов. Та согласилась и перевела на незнакомый счет 677 тыс. рублей, но кредита не получила, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.По телефону обманули 52-летнего жителя Волжского района. Ему позвонил аферист, представился сотрудником банка и рассказал, что в приложении на телефоне обнаружен вирус. Потерпевший поверил и установил специальную программу, благодаря которой на него оформили 196 тыс. рублей кредита, а затем списали в общей сложности почти 227 тыс. рублей.По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.Полиция просит горожан не сообщать никому CVC-коды и пароли от карт. Настоящие сотрудники банка никогда не попросят их. Также нельзя переводить деньги на неизвестные счета и устанавливать на телефон программы по указке незнакомцев.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.