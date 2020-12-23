В селе Пристанное Саратовского района сегодня ночью, 23 декабря, на пожаре погиб 63-летний мужчина.- По предварительным данным, около 00:30 местные жители заметили пожар в частном доме. Прибывшие огнеборцы потушили возгорание и нашли на полу при входе в жилую комнату хозяина со следами термического воздействия, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.Следователи организовали доследственную проверку и признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено.Пожар начался на кухне. Предполагается, что из-за непотушенной сигареты.Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти мужчины.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.