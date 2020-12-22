Роспотребнадзор: Темпы прироста коронавируса в семи районах Саратовской области вызывают тревогу

Сегодня, 22 декабря, на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу в Саратовской области глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила, что не видит четкой динамики снижения заболеваемости.

- Темп прироста по области — 0,8%, по РФ — 1%. Но вызывает тревогу прирост в Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Балашовском, Вольском, Екатериновском, Новоузенском и Петровском районах, — рассказала Кожанова.

По ее словам, за неделю сократился показатель тестирования, но в новогодние праздники темпы не могут быть снижены.

- Удельный вес трудоспособного населения среди зараженных — 56%. Группа 65+ составляет 26%, несмотря на ограничительные мероприятия, — отметила Кожанова.

По ее словам, есть случаи походов людьми в магазины и поездки в общественном транспорте без масок.

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