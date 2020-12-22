После спецоперации ГИБДД в Саратовской области двух автомобилистов ждет аннулирование регистрации машины

В Саратовской области с 14 по 19 декабря проходило профилактические мероприятие ГИБДД «Свет».

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона, оно направлено на проверку типов используемых водителями фар.

За несколько дней было составлено 339 протоколов о нарушениях. Выявлено также два автомобиля, владельцы которых незаконно внесли изменения в конструкцию головного света. Теперь им грозит аннулирование регистрации на машину.

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