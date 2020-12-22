Володин рассказал о постройке социального жилья в Саратове

Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о новом федеральном законе, который поможет детям-сиротам, многодетным семьям и переселенцам из аварийного и ветхого жилья обрести дом.

Речь идет об использовании земельных участков с незавершенным строительством, после решения вопроса обманутых дольщиков за счет средств федерального бюджета, за счет средств ДОМ.РФ. Автором инициативы является депутат ГД Николай Панков, сегодня ее рассмотрят в первом чтении.

-Несколько тысяч квартир можно будет построить на этих участках и ввести еще «незавершенку». Наша задача — сделать все, чтобы закон был принят, а с начала следующего года правительство Саратовской области должно провести переговоры с ДОМом.РФ. Я буду помогать, — отметил Вячеслав Володин.

Спикер ГД выразил надежду, что до нового года получится принять эти изменения.

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