В Петровске мужчина умер в больнице

В Петровске Саратовской области 19 декабря был госпитализирован 34-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его доставили в больницу с травмой головы.

Несмотря на операцию, пострадавший скончался 21 декабря. Была начата доследственная проверка. Устанавливается, как и когда мужчина получил травму.

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