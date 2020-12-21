Депутатом Саратовской облдумы станет доктор сельскохозяйственных наук

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Депутатом Саратовской облдумы станет профессор СГАУ имени Н.И. Вавилова, доктор сельскохозяйственных наук Константин Денисов.

Такое решение приняли сегодня, 21 декабря, на президиуме регионального политсовета партии «Единая Россия».

Мандат освободился после перехода Ивана Дзюбана в администрацию Энгельсского района.

Секретарь реготделения партии Николай Панков отметил, что научный опыт Денисова будет востребован в стенах регионального парламента.

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