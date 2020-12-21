Ректор СГМУ стал секретарем Кировского отделения партии «Единая Россия»

.

Кировское отделение партии «Единая Россия» в Саратове возглавит Андрей Еремин — ректор Саратовского медицинского университета им. В.И. Разумовского.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе отделения партии, такое решение было принято сегодня на заседании президиума регионального политсовета.

- Андрей Еремин обладает всем набором качеств, чтобы эффективно работать на должности секретаря Кировского местного отделения партии. Развитие здравоохранения является приоритетной задачей «Единой России». Эту задачу озвучил Президент Владимир Путин на прошедшей ежегодной пресс-конференции. Наш медицинский университет стоит на передовой борьбы с коронавирусом. Многие студенты-медики работают в ковид-госпиталях и спасают жизни. Многие трудятся волонтерами и помогают людям на безвозмездной основе. В этой слаженной работе есть заслуга всего персонала медицинского университета, в том числе, и ректората, — заявил Николай Панков.

Кроме того, Наталья Щербакова, начальник почтового отделения, стала секретарем отделения партии в Ровенском районе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.