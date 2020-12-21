Желание покинуть Россию вынудило жителя Саратовской области выплатить кредит

На исполнении в отделении судебных приставов Федоровского района находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя долга по кредиту.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина не являлся на прием к приставу и игнорировал выплату.
Выяснилось, что по адресу прописки он не проживает. Ему запретили покидать страну.
Спустя некоторое время должника задержали в аэропорту во время регистрации на международный рейс. Гражданин решил не усугублять ситуацию, отдал деньги и беспрепятственно покинул РФ.
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