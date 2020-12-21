Сосна-ровесница Саратовской губернии оказалась моложе трех самых старых деревьев России

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Лиственница «Страж Ольхона» из Прибайкальского национального парка Иркутской области, которой уже 777 лет, признана старейшим деревом России.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», к такому выводу пришли эксперты центра древесных экспертиз «Здоровый лес», которые реализуют всероссийскую программу «Деревья — памятники живой природы».

В топ-5 вошла сосна «Одинокий воин» — ей 606 лет, растущая на острове Ольхон. А также дубы из Псковской области и Дагестана, самому молодому из которых «всего» 508 лет, и сосна из Хакасии.

В Саратовской области самыми старыми деревьями по мнению экспертов стала сосна в селе Губаревка — ровесница Саратовской губернии и ель из Полчаниновского приусадебного парка. Им уже по 224 и 129 лет.

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Несмотря на почтительный возраст, они оказались совсем малышами в сравнении с деревьями-долгожителями России.

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