В Саратове четыре пары молодоженов поженились ночью

Во «Дворце бракосочетаний» прошли ночные регистрации

В Саратове в субботу, 19 декабря, прошли ночные регистрации брака.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС области, такие церемонии прошли в шестой раз. Акция приурочена к празднованию Дня образования органов ЗАГС России.

В этом году темой регистраций стала «Иллюзия». Ее концепция предусматривала проведение церемоний бракосочетаний с использованием микромагии. Молодожены своими глазами видели чудеса перемещения предметов, а также превращения одних предметов в другие.

- Хоть 2020 год внес свои коррективы, но тем не менее праздник состоялся. Да, пар в этом году всего четыре, но для нас самое главное — это здоровье и благополучие молодоженов. А счастье и любовь не скрыть за масками, наших влюбленных выдают глаза. И в этот день они сияли, как никогда. Тематика этого года тоже весьма необычна — иллюзия и связанная с ней магия и таинственность. А где, как не у нас в ЗАГСе можно на себе прочувствовать всю прелесть свадебной магии, — отметила начальник Юлия Пономарева.

Поженились четыре пары

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