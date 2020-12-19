Сотрудники комитета образования Балаковского района разберутся с дракой третьеклассниц

Вчера, 18 декабря, в соцсетях появились кадры драки балаковских третьеклассниц.

Двое девочек ожесточенно сцепились, а четверо по очереди изредка пинали их ногами.

Выяснилось, что все происходило на территории школы №22.

Комитет образования администрации Балаковского района вместе с руководством образовательного учреждения выяснили личности всех школьниц.

Вечером этого же дня работники школы опросили по этому поводу родителей детей и учащихся.

На сегодняшней встрече с чиновниками, руководством образовательного учреждения и родителями девочек, прокуратуры будет обсужден этот инцидент. Правовую оценку ситуации дадут правоохранительные органы.

Ситуация находится на контроле районной администрации.

С понедельника в школе усилят профилактические мероприятия и работу детей со школьным психологом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.