Сотрудники комитета образования Балаковского района разберутся с дракой третьеклассниц

Вчера, 18 декабря, в соцсетях появились кадры драки балаковских третьеклассниц.
Двое девочек ожесточенно сцепились, а четверо по очереди изредка пинали их ногами.
Выяснилось, что все происходило на территории школы №22.
Комитет образования администрации Балаковского района вместе с руководством образовательного учреждения выяснили личности всех школьниц.
Вечером этого же дня работники школы опросили по этому поводу родителей детей и учащихся.
На сегодняшней встрече с чиновниками, руководством образовательного учреждения и родителями девочек, прокуратуры будет обсужден этот инцидент. Правовую оценку ситуации дадут правоохранительные органы.
Ситуация находится на контроле районной администрации.
С понедельника в школе усилят профилактические мероприятия и работу детей со школьным психологом.
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