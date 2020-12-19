Саратовец остался без 9 тыс. рублей при продаже системного блока

В полицию Саратова с заявлением о мошенничестве обратился местный житель.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, на одном из сайтов он разместил объявление о продаже системного блока.
Через некоторое время ему пришло сообщение с предложением купить товар и ссылка на неизвестный сайт, где можно было получить деньги.
Доверчивый гражданин перешел по ней, ввел свои данные и сведения о банковской карте.
Через некоторое время он обнаружил списание 9 тыс. рублей и обратился в полицию.
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