Саратовец остался без 9 тыс. рублей при продаже системного блока

В полицию Саратова с заявлением о мошенничестве обратился местный житель.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, на одном из сайтов он разместил объявление о продаже системного блока.

Через некоторое время ему пришло сообщение с предложением купить товар и ссылка на неизвестный сайт, где можно было получить деньги.

Доверчивый гражданин перешел по ней, ввел свои данные и сведения о банковской карте.

Через некоторое время он обнаружил списание 9 тыс. рублей и обратился в полицию.

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