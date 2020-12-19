В Саратовской области 43 тяжелобольных жителя остались без квартир в 2020 году

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел онлайн-заседание рабочей группы по вопросам предоставления жилья отдельным категориям граждан.

Министр строительства и ЖКХ региона Павел Мигачев рассказал, как обстоят дела с выдачей квартир гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний.

По его словам, в начале года на учете стояло 137 человек. Начиная с 1 января, министерство предоставило им 69 квартир, всего выдадут 111.

Без жилых помещений остались 43 человека, эту проблему планируют решить в 2021 году.

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