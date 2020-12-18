В Саратове создадут музей, где дети смогут подержать в руках автомат Калашникова

Андрей Малышев рассказал о создании в Саратове музей пограничной службы

В Саратове может появиться музей пограничной службы.

Как сообщил на пресс-конференции в «КП-Саратов» председатель региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины», председатель Общественного совета при министерстве внутренней политики и общественных отношений Андрей Малышев, работа над его созданием уже ведется, вместе с администрацией города ведется поиск подходящего помещения.

По словам Малышева, в музее будет около трех тысяч экспонатов. Причем часть из них, в том числе оружие, можно будет взять в руки.

- Начиная с автомата Калашникова до винтовки Мосина и пистолета ТТ. Все это дается детям в руки, они смогут посмотреть, чем предки победу добывали, — рассказал он.

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